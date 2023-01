Manutenzione strade provinciali. Sindaco Poggio Sannita Orlando: Finalmente la Provinciale SP73 (bivio Fascianella- Sprondasino) sarà agevolmente percorribile

Il sindaco di Poggio Sannita, Giuseppe Orlando apprende dalla stampa locale( leggi QUI ) circa gli interventi di manutenzione delle strade provinciali che interessano in prossimità la cittadina di Poggio Sannita, pertanto ringrazia il presidente della provincia di Isernia Alfredo Ricci e il consigliere Vincenzo Scarano per l'impegno a favore dei cittadini nel rendere finalmente e agevolmente percorribile la Provinciale SP73 (bivio Fascianella- Sprondasino), inoltre un prossimo futuro sono previsti interventi di manutenzione per il tratto di strada che interessa la Poggio Sannita, Villacanale, Agnone.

Ecco la nota del sindaco Orlando

Vorrei ringraziare, innanzitutto, il Presidente Alfredo Ricci che, da tempo informato della grave situazione, aveva assicurato il suo interessamento, il Consigliere Provinciale Avv. Vincenzo Scarano, con delega ai trasporti, che si è prontamente attivato non appena ha potuto disporre dei finanziamenti per l’Area Interna “Alto Medio Sannio” e il nostro Consigliere Comunale Geom. Ranieri Policella che ha collaborato fattivamente con i suddetti interlocutori.

Sindaco Poggio Sannita Giuseppe Orlando

Il Consigliere Scarano ha assicurato anche un prossimo intervento sul tratto che interessa Poggio Sannita, Villacanale, Agnone, anch’esso da lungo tempo bisognoso di essere messo in sicurezza. Con i lavori di sistemazione della frana di Castel di Croce, a suo tempo finanziati dalla Regione Molise, che da anni ha interrotto la viabilità stradale della S.P. 73 e con l’intervento successivo di riasfalto del tratto interessato, che effettuerà la Provincia, il territorio di Poggio Sannita, i suoi Cittadini e le aziende agricole presenti su quel territorio, hanno avuto e avranno notevoli benefici considerando anche lo sviluppo turistico che si avrà con il ripristino della nostra parte del Tratturello storico Sprondasino Castel Del Giudice, parte integrale del progetto dei Tratturi in via di attuazione.

Di nuovo, grazie. Giuseppe Orlando