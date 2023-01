Orgoglio agnonese per la marescialla che ha partecipato all'arresto a Palermo del super boss della mafia Matteo Messina Denaro

Oggi giornata storica per l'Italia, il super boss della mafia Matteo Messina Denaro latitante dal 1993, condannato per stragi di mafia del 1992 costate la vita a Falcone e Borsellino e per gli attentati del 1993 è stato arrestato in una clinica privata di Palermo, La Maddalena, dove si trovava per un day hospital.

Il boss di Cosa Nostra, si trovava in coda per fare un tampone quando è stato fermato dalla polizia. In questo video si vedono i carabinieri del Ros, un uomo e una donna, mentre accompagnano Messina Denaro su un furgone nero.

La ragazza che compare nel video con un suo collega nel momento dell'arresto è una marescialla di origine agnonese in servizio a Palermo. I suoi genitori vivono ad Agnone.

La comunità agnonese orgogliosamente porge vive congratulazioni alla Marescialla e alla sua famiglia.