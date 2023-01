Fabio Sebastiano il nuovo direttore generale dellâ€™Agenzia regionale per lâ€™ambiente

La giunta regionale ha nominato il nuovo direttore generale dell’Agenzia regionale per l’ambiente. È Fabio Sebastiano, ingegnere di Trivento, attuale amministratore delegato di Sviluppo Italia Molise. La giunta ha scelto il nome dell’ingegnere di Trivento dall’elenco di dieci idonei, approvato dalla apposita commissione per la valutazione dei requisiti curriculari. Fabio Sebastiano, sposato con due figli, è residente a Trivento. Laureato in Ingegneria Elettronica presso la Sapienza di Roma, con dottorato di ricerca, ha frequentato numerosi master in management. Viene da una lunga esperienza di governance di strutture e dal mondo della ricerca e del trasferimento tecnologico.

Ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 38/99, l’Arpa Molise è preposta all’esercizio delle funzioni e delle attività tecnico-scientifiche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, alla realizzazione di iniziative di ricerca in materia ambientale, all’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario.