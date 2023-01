Maltempo: Circolazione ancora sospesa sulla Linea Termoli-Campobasso

fino alla mattina di lunedì 23 gennaio

per abbondanti nevicate

attivo servizio sostitutivo con bus

Campobasso, 21 gennaio 2023

Resta sospesa fino alla mattina di lunedì 23 gennaio la circolazione ferroviaria sulla linea Campobasso-Termoli, interrotta dalle ore 6.00, a causa delle abbondanti nevicate che stanno interessando la regione.

Rete Ferroviaria Italiana ha attivato i presidi operativi per il monitoraggio della linea. I tecnici potranno effettuare le operazioni di ricognizione dell’infrastruttura per la riattivazione della circolazione ferroviaria solo al termine delle precipitazioni nevose in corso.

Attivato il servizio con bus sostitutivi, che sarà disponibile in relazione alla percorribilità delle strade.

Maggiori dettagli sul programma completo di modifiche alla circolazione dei treni saranno disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità dei canali informativi di RFI e Trenitalia.