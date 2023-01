Camion in azione ad Agnone per rimuovere gli accumuli di neve

Operatori e mezzi sono impegnati nella pulizia di strade e marciapiedi di Agnone e dintorni: anche oggi le operazioni sono iniziate all’alba, intorno alle 5.30, dopo le 12-16 ore di lavoro filate di ieri.

Dopo la grande nevicata concentrata in una sola notte, anche se abbondantemente previsto, il Comune di Agnone ha messo in atto il piano neve, mettendo in sicurezza innanzitutto la viabilità principale e subito dopo quella secondaria e i marciapiedi. Sicuramente qualche disagio è stato affrontato dai cittadini, ma sostanzialmente il comune e' stato sufficientemmente tempestivo nel calare nella realtà il piano neve programmato.

Questa mattina gli addetti stanno rimuovendo gli enormi accumoli di neve spalata, sono entrati in azione i camion , per adesso in piazza Giovanni XXIII per trasferire gli ammassi nevosi in luoghi dove non possano interferire con la vita dei cittadini