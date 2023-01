Serie D, il Vastogirardi combatte ma cede contro la Nuova Florida

Asd Vastogirardi 1 - 2 Nuova Florida

20esima giornata Campionato Serie D - Girone F

22 gennaio 2023, Stadio 'M. Del Prete' - Venafro

Marcatori: Sebastiani (NF.)(9'st, 16'st), Makni (V.) (28'st R)



Le formazioni

ASD VASTOGIRARDI

Petriccione, Canale, Solimeno (Panaro 25'st), Modesti (Gargiulo 1'st), Ruggieri, Grandis, Fiori, Bentos (Calemme 1'st), Iacullo (Antogiovanni 38'st), Hernandez (Sergio 25'st), Makni.

A disp. Piga, Panaro, D'Angelo, Donatelli, Sergio, Ortu.

All. Coletti



NUOVA FLORIDA

Giordani, Moretti, Miola (Muzzi 43'st), Tarbullani, Menghi, Conti, Spina, Zitelli, Del Bello (Pacillo 32'st), De Martino, Sebastiani.

A disp. Cason, Spadini, Ferrari, Cappiello, Qui Nterno, Vari, Mocanu.

All. Boccolini



La terna arbitrale

Kovacevic (Arco Riva), Piedipalumbo (Torre Ann.), Santoriello (Nocera inf.)



Note

amm. Menghi (NF.), Iacullo (V.), Giglio (dir. V.), Giordani (NF.), Calemme (V.)



La cronaca della gara

Gli animi della partita partono subito a mille con le formazioni che spingono a cercare l'occasione fin dai primi minuti. Dopo alcune ripartenze pericolose è la Nuova Florida a imbeccarla giusta su una palla persa in fascia destra, che Miola prova a concretizzare ma viene bloccato da Ruggieri. I biancorossi lamentano un fallo di mano ma per il direttore di gara la gara può proseguire: Menghi si becca un giallo per proteste. Siamo al 9'pt. Corner susseguente disinnescato con facilità da Petriccione che interviene di pugni e allontana il pericolo. Il Vastogirardi punge poco dopo, al 23'pt, con Fiori che riceve a destra un'ottima palla e dribbla diversi avversari prima di tentare un bel tiro angolato dei suoi, di poco fuori sul secondo palo. Neanche cinque minuti dopo un'altra occasionissima per il Vastogirardi che purtroppo sfuma. Ancora alla mezz'ora Canale ci prova sempre dalla destra ma va alto sulla traversa. Al 36'pt Del Bello recupera una palla persa al centro e tenta la conclusione ma la sfera finisce larga fuori il secondo palo. Al 40'pt Sebastiano ci prova nuovamente dalla stessa posizione ma svirgola e sbaglia tutto. Quando mancano pochi giri di lancetta all'intervallo Iacullo prende un giallo e Kovacevic commina punizione. Moretti alla battuta ma Petriccione esce bene e ferma saldamente la sfera. Tutti agli spogliatoi sullo 0-0.



Si torna a giocare e mister Coletti mette forze fresche con Calemme e Gargiulo fin da subito. E il Vastogirardi parte immediatamente a bomba con Hernandez che scatta in fascia e s'infila ma viene atterrato in contrasto, per Kovacevic senza fallo anche se viene richiesto l'intervento dell'unità medica. Due minuti dopo ancora Hernandez in un'azione fotocopia stavolta verticalizza per Fiori al quale basterebbe un tocco di testa per concludere ma quel centimetro che manca non arriva. Non siamo neanche al 5'st che il neo entrato Calemme tenta un cucchiaio velenosissimo che beffardo lambisce l'esterno del palo. La legge del calcio è però spietata e a Sebastiani basta un minimo errore della difesa altomolisana per infilarsi ben angolato a sinistra e segnare, gelando gli spalti dei padroni di casa, quando l'orologio non segna neanche il 55esimo. Non finisce qui: dopo pochi minuti sempre Sebastiani sfrutta il momento di distrazione per beffare di nuovo la difesa di casa e Petriccione con un pallonetto che finisce di nuovo in rete. Coletti corre ai ripari con due nuovi cambi, ma c'è un brivido inaspettato: Calemme viene atterrato in area in piena azione e Kovacevic commina la punizione massima, ammonendo anche Giordani per proteste. Al dischetto Makni si prende la responsabilità di tirare: ubriaca l'estremo difensore biancorosso e accorcia le distanze. Si ricomincia con una nuova linfa per gli altomolisani tanto che Fiori, sul filo della mezz'ora, trova spazio con Makni per ben due volte ma senza successo. Ancora spingono i gialloblù e al 39esimo addirittura c'è il gol del pareggio ma la bandierina del fuorigioco dice il contrario. Gargiulo ci prova ancora dalla distanza ma tira troppo alto. Dopo 4 minuti di martellamenti continui purtroppo senza esito, la formazione di Coletti deve cedere al Nuova Florida in un risultato che paga due momenti di distrazione e forse non rende giustizia a quanto giocato in ca