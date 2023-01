Green game, in finale il “D’Agnillo” di Agnone, il “Mattei-Fermi” e il “Majorana - Fascitelli” di Isernia

Green Game arriva ad Isernia per coinvolgere gli studenti delle classi 1^ e 2^ delle Scuole Secondario di II grado di Isernia e provincia sui temi delle corrette modalità di raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale.

Il tour della 10^ edizione ha coinvolto, in questa settimana, gli studenti di Isernia e provincia anche grazie alla collaborazione di RES - Recupero Etico Sostenibile, con ottimi risultati! Sono passati alla Finale Regionale gli studenti della 1^A e 2^A del Liceo dell’Istituto Omnicomprensivo “G. N. d’Agnillo” di Agnone e da Isernia le classi 1^B elettronica, 1^C informatica, 2^A AFM e 1^AG Cat dell’ISIS “E. Fermi - E. Mattei” e la 2^G Scientifico e 2^C Scientifico dell’ISIS “Majorana - Fascitelli”.

Presenti durante gli incontri con gli studenti, ad Agnone il Sindaco Daniele Saia e ad Isernia l’Assessore all’Ambiente del Comune Vittorio Monaco, Gennaro Galdo del Consorzio Cial, Claudia Rossi del Consorzio Comieco, Roccandrea Iascone del Consorzio Ricrea, Carmen D’Antonino responsabile Didattica di RES e Maria Valerio titolare di RES - Recupero Etico Sostenibile del Gruppo Valerio che ospiterà nella propria sede la FINALE REGIONALE GREEN GAME MOLISE 2023.

Tutti hanno incoraggiato i ragazzi ad essere cittadini sempre più consapevoli e responsabili, augurando loro buona fortuna per il percorso all’interno del contest “green”.

“10 anni di successi, di attività, di tanti ragazzi che ci seguono in questo tipo di percorso! Fare la raccolta differenziata è importante e farla bene ancora di più - ha dichiarato Claudia Rossi di Comieco. “Siamo molto felici di essere ad Isernia con Green Game - ha proseguito Gennaro Galdo di Cial - il gioco che da 10 anni i Consorzi di filiera portano in tutte le regioni italiane. Il Molise per noi è una di quelle regioni che continua a dare grosse soddisfazioni, è una regione in crescita, almeno per quanto riguarda l’alluminio che è il materiale che io rappresento, i dati sono assolutamente positivi grazie anche alla collaborazione della RES.” - “Siamo molto contenti di confrontarci con i ragazzi per capire quali sono le eventuali problematiche nel caso della raccolta e per approfondire quali sono i vantaggi - ha concluso Roccandrea Iascone di Ricrea - Attraverso Green Game cerchiamo anche di far capire ai ragazzi che fare bene la raccolta differenziata porta dei vantaggi ambientali ed economici e questa attività farà parte anche del bagaglio culturale che si porteranno nel futuro.

Green Game è il format ideato dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi, BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA. Quest’anno il progetto festeggia il 10^ anno di attività, dopo le edizioni nelle Marche, in Puglia, in Sicilia, in Lazio, in Calabria, in Campania, in Abruzzo e due edizioni digitali. Il format approda in Basilicata e Molise “in presenza” e avvierà anche un’edizione digitale per le scuole di tutta Italia. Ad oggi il calendario di Green Game conta la partecipazione di oltre 160 Scuole.

Il grande successo del format è dovuto dalla metodologia utilizzata, estremamente “giovane” e vicina al linguaggio delle nuove generazioni. I formatori di Peaktime, Alvin Crescini e Stefano Leva fanno una lezione non frontale che coinvolge attivamente i ragazzi. Successivamente, durante la fase di verifica, vengono utilizzate tecnologie interattive che attraverso il quiz, misurano il livello di apprendimento degli studenti. Lavoro in team, sana competizione, velocità nelle risposte e l’attenzione prestata durante la lezione faranno la differenza!

Le due classi, per ogni Istituto, che ottengono il punteggio più alto passano di diritto alla Finale Regionale dove si deciderà le scuole che rappresenteranno Matera e Potenza all’evento Nazionale previsto a Roma. Alla Finale Nazionale sono attesi migliaia di studenti provenienti da tutta Italia che gareggeranno per ottenere l’ambito titolo di CAMPIONE NAZIONALE GREEN GAME 2022-2023, oltre agli importanti premi previsti.

Green Game per il valore didattico, etico e formativo è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da Regione Molise e da Regione Basilicata.

BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei Consorzi nazionali, che fa capo al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ne recupera circa il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.