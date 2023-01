Progettazione per il recupero del plesso San Marco, l’ex alberghiero di Agnone,concesso il finanziamento dal Ministero dell’Interno

Arriva dal Ministero dell’Interno il finanziamento che consente la progettazione per il recupero del plesso San Marco, l’ex alberghiero di Agnone, chiuso da anni per problemi di sicurezza sismica. Attraverso il finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno quello stabile potrà essere recuperato e riconvertito, per realizzarvi un convitto a servizio in particolare dell’Istituto Alberghiero di Agnone.

“Il recupero con riconversione dell’edificio ex sede dell’Alberghiero è stato fin da subito un obiettivo prioritario che mi sono posto una volta eletto Presidente e a cui ho lavorato in questi anni. Adeguare sismicamente quello stabile per realizzarvi un convitto costituisce un obiettivo ambizioso, che è funzionale sia a rilanciare ulteriormente l’Istituto Alberghiero, fiore all’occhiello delle scuole della nostra provincia su cui in questi anni abbiamo investito importanti risorse, sia per dare ulteriori occasioni di sviluppo alla stessa Agnone, che potrà contare, una volta realizzato il convitto, su un numero cospicuo di giovani che si trasferiranno in paese. Il finanziamento ottenuto è a valere sul fondo progettazioni del Ministero dell’Interno, per cui vi sarà poi bisogno di cercare e ottenere anche il finanziamento per i lavori. Tuttavia, grazie anche alla sinergia con l’Amministrazione Comunale e con i Consiglieri Provinciali attuali e passati della zona, contiamo di ottenere un importante risultato per Agnone e l’intero alto Molise, che vada nella logica di un rilancio sia demografico, sia scolastico, sia economico per l’intera zona”.

Questo quanto dichiarato dal presidente della provincia di Isernia Alfredo Ricci