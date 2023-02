L'Istituto Mario Negri compie 60 anni. Il messaggio dell'eurodeputato Patriciello

“Auguri ad una delle più grandi eccellenze scientifiche del nostro Paese per i suoi 60 anni di attività dedicati alla ricerca scientifica e alla tutela della salute dei cittadini.

L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri rappresenta da decenni un orgoglio non solo per l’Italia ma per l’intera comunità scientifica in generale: il suo contributo nella ricerca farmacologica, nella sperimentazione clinica delle malattie neurologiche, rare e ambientali e nella difesa della vita umana in questi 60 anni di attività ne fanno un punto di riferimento insostituibile di assoluto valore.

Come membro della Commissione Ambiente e salute del Parlamento europeo desidero inoltre ringraziare dal più profondo del cuore il prof. Remuzzi e il prof. Garattini per lo straordinario lavoro scientifico portato avanti in questi anni. Se l’Istituto Mario Negri è oggi un faro mondiale nella ricerca e nella cura di numerose malattie lo dobbiamo alla loro altissima professionalità e lungimirante visione”.

Così Aldo Patriciello, parlamentare europeo e membro del Gruppo PPE, per i sessanta anni di attività dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.