A14: morti in un frontale il campione paralimpico Silvestrone e due figli di 8 e 14 anni. Dolore a Montesilvano

Le vittime sono Andrea Silvestrone, 49enne atleta affetto da sclerosi multipla, paralimpico di tennis in carrozzina e due dei suoi tre figli. Sconvolta la comunità di Montesilvano dove viveva ed era molto stimato. “Sono devastato”, così il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis. Col passare delle ore, mentre la notizia sta facendo il giro d’Italia, tutto l’Abruzzo che ben conosceva Andrea e le sue tante iniziative di sensibilizzazione per l’inclusione nello sport lo ricorda ritraendolo come un uomo sempre sorridente, un padre amorevole, un tennista talentuoso.

Testimonial di iniziative per l’inclusione nello sport, Andrea Silvestrone raccontava a chi gli chiedesse la fonte di così tanta forza: “Metto in campo in tutti i sensi la mia esperienza sia di atleta paralimpico sia di persona che combatte nella vita. La vita è bellissima e vale sempre la pena di essere vissuta, sempre in maniera piena, larga prima che lunga”. E, ancora, come in tantissimi lo ricordano e piangono sui social: “Percorri la tua vita preoccupandoti di quanto sia larga e non di quanto sia lunga”.

Nel 2021 era riuscito a strappare un doppio successo: titolo di campione italiano, e primo italiano nel mondo nella classifica globale di weelchair tennis. Da allora il suo motto è sempre stato “Se puoi sognarlo, puoi farlo”. Un mantra che ha continuato a ripetere a sé stesso e ai suoi ragazzi. Dal 2022, infatti, era stato insignito della laurea ad honoremin “Teoria e Metodologia dell’Allenamento” dalla Facoltà di Scienze e Tecniche dello Sport di ISFOA. L’associazione Medea Odv lo aveva scelto come ambassador del progetto “Emozioniamoci…diamo un calcio al bullismo” proprio per la suo straordinario impegno nella lotta all’emarginazione, in ogni sua forma.

“La scomparsa dell’amico e campione paraolimpico Andrea Silvestrone rappresenta un colpo durissimo non solo per il mondo dello sport, ma anche per tutto quel mondo dell’associazionismo che opera nel campo della prevenzione e della tutela della salute”. Sono le parole, affidate a una nota, di Marco Lombardo, presidente della sezione di Pescara della Lega Italiana Lotta contro i Tumori (Lilt) e membro del Consiglio Direttivo della Lilt nazionale.

