Saia: Nasce ad Agnone una comunitÃ  energetica rinnovabile

Il consiglio comunale di oggi ad Agnone ha registrato svariate assenze da parte della minoranza e della maggioranza. Tra i punti all'ordine del giorno , il secondo riguardava un progetto di comunità energetica rinnovabile per Agnone

Il sindaco Daniele Saia ha illustrato a grosse linee il progetto, in linea con la normativa europea e nazionale sulla sostenibilità ambientale. In effetti l'Italia si sta adoperando nel rispetto della normativa a produrre in auto- sufficienza energia pulita derivante da fonti rinnovabili, processo che sta vedendo una giusta accelerazione in relazione agli aumenti esponenziali dell'energia elettrica e del gas, progetti realizzabili anche in virtu' dei fondi provenienti dal PNRR.

Una comunità energetica rinnovabile si configura come un insieme di soci che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti per la produzione e l’autoconsumo virtuale e condiviso di energia elettrica da fonti rinnovabili, perseguendo benefici: economici, ambientali, sociali

I soci produttori, in quanto proprietari di impianti di produzione da energia rinnovabile, sono detti «prosumer», questi consumano l’energia necessaria e immettono in rete quella eccedente. I soci consumatori sono detti «consumer», questi consumano l’energia necessaria grazie all’immissione in rete da parte dei «prosumer», i soggetti coinvolti sono i cittadini, le attività commerciali, le imprese, gli Enti. Le comunità energetiche rinnovabili potranno installare impianti per la produzione di energia green fino a 1 MW.

Questo progetto sarà illustrato integralmente da una azienda la Albatros Group consulente per il comune di Agnone, il giorno 25 febbraio in una assemblea pubblica dove si potranno capire i tempi di realizzazione, le modalità , i siti degli impianti, i vantaggi e i costi per chi decide di entrare a far parte di una comunità energetica rinnovabile.

A questo progetto il gruppo politico di opposizione Agnone Identità e futuro il cui capogruppo è Vincenzo SCARANO, ha posto alcune osservazioni in merito all'assenza, ad oggi, di una approfondita analisi dei costi -benefici di una comunità energetica, e invitava a riflettere a fondo sul rapporto costi-benefici anche in relazione ad eventuali danni sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, derivanti non ultimi dall'inquinamento elettromagnetico. Il gruppo ha votato contro. Il consigliere Agostino Iannelli del gruppo di opposizione Esserci ha votato a favore.