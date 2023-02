Montecilfone, incendio devasta abitazione: muore una donna, salvo il marito

Una donna di 70 anni, originaria di Montenero di Bisaccia, paese della provincia di Campobasso, è morta a causa di un vasto incendio divampato nella sua abitazione. Salvo, invece, il marito, che si trovava con lei all’interno dell’appartamento.

La tragedia si è verificata nella mattinata di lunedì 6 febbraio, attorno alle ore 8,30, in un appartamento situato in via Vicenza, nella periferia di Montecilfone.

I Vigili del Fuoco, allertati da vicini, si sono precipitati sul posto ma, una volta all’interno della casa, hanno trovato il cadavere dell’anziana donna in cucina. Il marito, ancora vivo, è stato immediatamente soccorso. Le indagini a cura del personale vigili del fuoco del Nucleo Investigativo Antincendi (NIA) del Comando di Campobasso.