Terremoto in Turchia e Siria, anche in Molise pronta la macchina degli aiuti: Protezione Civile, Croce Rossa e Caritas in prima linea

Protezione Civile, Croce Rossa e Caritas in prima linea. Si attendono direttive dai centri di coordinamento nazionali per l'invio di aiuti nelle zone colpite

Dopo il terremoto (magnitudo 7,9) che alle 4:17 del mattino ora locale – le 2:17 in Italia – che ha devastato il sud est del Paese e il nord Ovest della Siria, provocando il crollo di centinaia di edifici dove sono rimaste intrappolate migliaia di persone, la macchina della Protezione civile italiana è già a pieni giri e anche la Protezione civile molisana, che si è messa in collegamento questo pomeriggio con il Centro operativo nazionale, è pronta a recepire eventuali disposizioni in merito dopo la mobilitazione cominciata già nella notte in seguito alla prima scossa registrata tra Turchia e Siria e per l’allarme tsunami che avrebbe potuto investire anche le coste italiane.

Continuano a moltiplicarsi le disponibilità di aiuti materiali e di personale da inviare in Turchia dove si supera già il migliaio di vittime. Il centro operativo di Campochiaro si è mobilitato fin dalla notte, in caso di necessità; la Caritas di Trivento dona 5mila euro e promuove anche una raccolta fondi per aiutare gli sfollati e le famiglie delle vittime.