L'atteso verdetto è arrivato: I 20 milioni di euro vanno a Castel del Giudice, disco verde ieri dalla regione

Alla fine il verdetto è arrivato: è Castel del Giudice il comune vincitore del bando dei borghi. La settimana scorsa la commissione di valutazione ha dato disco verde e, ieri, la Regione ha pubblicato la determina che mette fine a una querelle durata mesi. In palio il maxi-finanziamento del Pnrr da 20 milioni di euro. Un fiume di denaro per un borgo di circa 300 abitanti.

In prima battuta, a prevalere tra i 27 Comuni concorrenti era stato quello di Pietrabbondante. Ma Castel del Giudice, arrivato secondo, ha fatto ricorso. Tutto congelato e via a una lunga battaglia legale.

La parola fine per Pietrabbondante è arrivata dal Consiglio di Stato che ha ritenuto inammissibile la candidatura. Il Comune è risultato infatti avere più delle 300 unità abitative indicate nel bando come numero massimo per partecipare.

Per la commissione di valutazione riconvocata appositamente, Castel del Giudice ha invece tutte le carte in regola. Ma ora bisogna correre. Secondo indiscrezioni il Ministero della Cultura aveva dato alla Regione tempo fino al 15 febbraio per prendere la decisione. Siamo in tempo. Ora Palazzo Vitale trasmetterà il progetto di rigenerazione del borgo a Roma che dovrà varare il decreto di finanziamento.

Di seguito la DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 26 DEL 09-02-2023 :

DETERMINA 1) di prendere atto della nota, prot. n. 224 del 7.02.2023 della Sviluppo Italia Molise S.p.a. – acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 25756 del 9.02.2023 e suo allegato – concernente l’esito del riesame della candidatura del Comune di Castel del Giudice condotto dalla Commissione di valutazione così come ricostituita con la determinazione n. 257/2022 del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;

ATTO N. 26 DEL 09-02-2023 4/5 2) di stabilire, per effetto dell’inammissibilità del Comune di Pietrabbondante alla procedura in argomento così come disposta dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 10937/2022, che il candidato che ha conseguito il maggior punteggio è il Comune di Castel del Giudice (quale nuovo vincitore per scorrimento, già secondo in graduatoria) giusta D.D. n. 35 del 3.04.2022; 3) di confermare, ad eccezione di quanto chiarito al precedente punto

2), gli ulteriori effetti della propria D.D. n. 35 del 3.04.2022 e della relativa graduatoria di merito con i rispettivi punteggi decrescenti conseguiti dai Comuni del Molise che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse in oggetto;

4) di notificare il presente provvedimento al Ministero della Cultura – Segretariato Generale – Unità di Missione per l’attuazione del PNRR e al Comune di Castel del Giudice. IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO MARIOLGA MOGAVERO