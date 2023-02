Taglio del nastro presso lo stand del Molise alla Bit 2023

Taglio del nastro oggi 12 febbraio presso lo stand del Molise alla Bit 2023. All'inaugurazione presente l'assessore regionale Vincenzo Cotugno e il Ministro Daniela Santanche’. "Il Molise sta lavorando moltissimo per l'offerta turistica, i turisti - commenta il Ministro - hanno riscoperto il turismo lento e quello di prossimità. E in più tantissimi stranieri vanno alla ricerca delle proprie radici"

. L'assessore regionale Vincenzo Cotugno ha sottolineato quanto in questi anni la promozione turistica del territorio molisano sia stata vagliata e studiata con attenzione "Solo con un eccellente lavoro di squadra si possono raggiungere risultati straordinari e oggi la massiccia presenza di buyers e stakeholders dimostra che la linea intrapresa in questi anni è stata vincente…se il Molise è venuto in massa a Milano è perché la fiducia è ai massimi livelli!” Milano, 12 febbraio 2023