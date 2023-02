Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza insieme in un servizio di controllo del territorio.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, per quanto di propria competenza, nei giorni 9, 10 e 11 febbraio, hanno svolto congiuntamente un mirato servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Venafro, finalizzato alla prevenzione e al contrasto ai reati di maggiore allarme sociale quali quelli predatori e di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’area di intervento è stata scelta in attuazione delle strategie di coordinamento generale perseguite in materia di sicurezza pubblica dall’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Isernia, strategie delineate nel corso di un’apposita seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale ha partecipato anche, per i contributi di propria pertinenza, l’Amministrazione Comunale di Venafro.

Il servizio ha interessato: il controllo alla circolazione stradale per la prevenzione e repressione delle violazioni delle norme comportamentali e della guida sotto l’influenza dell’alcol; il controllo amministrativo e di polizia economico-finanziaria dei locali pubblici; vigilanza sui soggetti sottoposti a misure cautelari disposte dall’Autorità Giudiziaria.

L’attività congiunta ha conseguito importanti risultati sotto il profilo della sicurezza, consentendo di controllare n. 11 esercizi commerciali, 412 veicoli in circolazione e 653 persone. Contestate 4 sanzioni amministrative per il controllo alle attività commerciali; 56 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada; 8 sanzioni in materia fiscale; segnalate 2 persone all’Ufficio Territoriale del Governo di Isernia per possesso di stupefacenti per uso personale.