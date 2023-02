Elezioni regionali 2023 in Lombardia e Lazio: exit poll, il centrodestra verso la vittoria in entrambe le Regioni

Ore 14:21 - Il voto regionale

(dalla newsletter Prima Ora, di Luca Angelini) L’affluenza, come detto, è bassissima: il 31,78% alla chiusura dei seggi, ieri sera alle 23, in Lombardia e il 26,28% nel Lazio. È vero che, per votare, c’è tempo ancora fino alle 15 di oggi, ma il dato del 2018 (66,6% nel Lazio e 73,1% in Lombardia) è lontanissimo in entrambe le regioni.

Eppure, non si può dire che il voto sia di quelli di scarso peso. Non soltanto perché si tratta — come ha detto la premier Meloni andando al seggio — di «due Regioni strategiche per la nazione». Ma anche perché, oltre ai candidati locali, tutti i leader politici, come aveva sottolineato — ancora al netto delle parole di Berlusconi — Roberto Gressi sul Corriere, si giocano qualcosa.

Cosa, lo riassumiamo qui in breve:

Giorgia Meloni «Deve preoccuparsi di non vincere troppo, per evitare che gli alleati di governo, stretti nell’angolo dell’irrilevanza, possano mettersi di traverso, rendendo arduo il suo cammino».

Matteo Salvini «Nel 2018 la Lega aveva quasi il 30 per cento e ben 28 seggi, un risultato oggi impensabile. Attilio Fontana probabilmente vincerà ancora, ma si troverà alla guida di un esercito non suo. Un forte handicap, in vista della battaglia sull’Autonomia regionale, con Fratelli d’Italia che non vuole strappare con il Sud e sempre attenta alle ragioni del centralismo».

Silvio Berlusconi «Paga il prezzo di non aver voluto, o potuto, costruire se non un erede almeno una squadra capace di portare avanti le intuizioni del Fondatore. Ed evitare così che tutti i grandi momenti, che hanno segnato l’Italia in questi ultimi ormai quasi trent’anni, vadano perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia».

Stefano Bonaccini e Elly Schlein «Scendere ancora rispetto al 19 per cento conquistato il 25 settembre nelle due regioni sarebbe un pessimo segnale, che varrebbe da incoraggiamento per Terzo polo e Cinque stelle a proseguire nella campagna di svuotamento del Partito democratico».

Giuseppe Conte «Rischia relativamente poco, tanto la sconfitta eventuale, soprattutto nel Lazio, finirebbe soprattutto sul groppone del Pd, che con Nicola Zingaretti ha guidato la Regione negli ultimi dieci anni. Può però pagare, in prospettiva, una politica con gli occhi girati all’indietro, senza vere idee nuove e con un spregiudicatezza, soprattutto sulla guerra in Ucraina, che lo segnalano alla guida di un movimento populista e inaffidabile».

Carlo Calenda e Matteo Renzi «Sarà importante la percentuale di voti che riusciranno a portare a casa. Se ci sarà una crescita significativa (anche al netto del traino Moratti), il progetto troverà conferme. In mancanza, si tornerà alle manovre parlamentari. Con il rischio di vivacchiare, peccato grave in politica, ma addirittura imperdonabile fra i corsari».