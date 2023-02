Comune di Agnone: concorso a tempo determinato per 1 posto di istruttore tecnico

Il Comune di Agnone con DETERMINAZIONE NR. 78 del 14 febbraio 2023 procede all' approvazione de bando di concorso pubblico, per titoli e prova orale, per la copertura a tempo determinato di n.1 posto full-time di Istruttore Tecnico presso il 3° Settore "Servizi Tecnici" CAT. C - Posiz.economica iniziale C1 -(Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 art.31 bis comma 5).

D E T E R M I N A DI

INDIRE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA ORALE, PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N.1 POSTO F.T. DI ISTRUTTORE TECNICO presso il 3° Settore “Servizi Tecnici” CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1; DI APPROVARE il bando di concorso e lo schema di domanda relativo al concorso di cui al punto 1), riportati in allegato sub “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

DI DARE ATTO che al vincitore del concorso verrà attribuito il seguente trattamento economico comprensivo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni e di una quota di trattamento accessorio, così come stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: euro 35.500,00/anno;

DI RINVIARE a successivo provvedimento l’impegno della spesa presunta per i compensi della relativa commissione;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del bando ai sensi di Legge e di Regolamento;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 4 DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013. DI RENDERE NOTO che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Rag. Paola DEL COIRO – Ufficio Personale; DI TRASMETTERE il presente provvedimento: – all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; – all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile. Copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune per “favor publicitatis”.

IL RESPONSABILE del 1° SETTORE (f.to Dr.ssa Emilia MARCOVECCHIO)