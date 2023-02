Scapoli, torna "La Raviolata", in programma anche l'inaugurazione della mostra dedicata al merletto di Isernia

Dopo qualche anno di pausa “forzata”, domenica 19 febbraio a Scapoli torna "La Raviolata - Sagra del Raviolo Scapolese De.C.O.", grazie all'organizzazione curata dall'Associazione Turistica "Pro Scapoli" con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e la partecipazione di tanti scapolesi volenterosi. Un'edizione che si preannuncia speciale, che vedrà finalmente "Sua Maestà il Raviolo Scapolese" tornare protagonista di uno degli eventi più famosi e rappresentativi della cultura enogastronomica molisana, sempre più richiamo per migliaia di turisti e appassionati provenienti anche da fuori regione.

Prima dell'apertura dello stand gastronomico previsto per le ore 12, è in programma anche un altro importante appuntamento culturale da non perdere: durante la mattinata alle ore 10.30, il Museo Internazionale della Zampogna "P. Vecchione" sarà arricchito con un altro importante simbolo della cultura molisana. Infatti, all'interno della mostra sarà inaugurato un angolo dedicato al Merletto di Isernia, donato e allestito dalle Maestre Merlettaie isernine con il tradizionale "Ru Pallone" e una lavorazione al Tombolo raffigurante la Zampogna.

Un'altra iniziativa, fortemente voluta dal Consigliere delegato alla Cultura Stefano Izzi, che rafforza il legame tra l'arte della Zampogna scapolese e quella del Merletto di Isernia, simboli di una cultura autentica che si tramanda di generazione in generazione. Plauso da parte del Sindaco Renato Sparacino che ringrazia le Maestre Merlettaie per la prestigiosa donazione che va ad impreziosire ulteriormente l'inestimabile patrimonio in esposizione presso il Museo.

Scapoli, 15 febbraio 2023