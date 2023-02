Il geometra Nicola Cerimele dopo 44 anni di lavoro presso il comune, va in pensione. Gli auguri dei colleghi e amici

Nicola Cerimele, colonna portante del settore tecnico del comune di Agnone, dal 31 dicembre 2022 è ufficialmente in stato di quiescenza. Il geometra Cerimele a 62 anni e dopo 44 anni di lavoro presso il comune adesso potrà godere del meritato riposo.

Entrato giovanissimo al lavoro, ha ricoperto incarichi di elevata responsabilità. Conosciuto e stimato da tutti ad Agnone e in regione, noto per la sua professionalità e per la sua integerrima moralità in un settore della pubblica amministrazione estremamente delicato.

Guarda il video, clicca sul link https://www.facebook.com/100007633561096/videos/525610279706686

Ieri presso il comune di Agnone è stata organizzata per lui una festicciola di buon pensionamento . Hanno partecipato tutti i dipendenti che lo hanno salutato commossi e in molti con il rimpianto nel cuore.

Al Sindaco Daniele Saia il saluto e l'augurio ad una persona che lascia un gran vuoto umano e professionale ma che potrà finalmente godere appieno delle gioie della sua famiglia e dei suoi molteplici interessi extra-lavorativi. Il geometra Cerimele e' stato insignito di una targa per la sua dedizione al lavoro

Auguri da Altomolise.net