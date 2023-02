Il Carnevale di Larino 48° edizione nei giorni18-19 e 25-26 febbraio

Riconosciuto come uno dei 27 Carnevali Storici d’Italia dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Carnevale di Larino ritorna alla grande nella sua 48° edizione. Il 18-19 e 25-26 febbraio Larino festeggerà con la bellissima sfilata di carri allegorici realizzati da molti professionisti che da anni costruiscono, con la cartapesta, personaggi famosi nella regione e a livello nazionale. Per la loro altezza, arrivano a toccare i 6 m, vengono chiamati i “giganti di cartapesta”. Ad accompagnare i carri allegorici, ballerini vestiti con colori sgargianti e molti bambini in maschera.

La manifestazione è frutto dell’impegno di tanti giovani larinesi che, insieme all’associazione Larinella, curano i preparativi molti mesi prima dell’evento ed utilizzano due tecniche per realizzare i personaggi. La prima tecnica vede l’utilizzo di strutture in ferro, sulle quali i ragazzi modellano le forme con rete metallica che poi viene rivestita da fogli di giornale, quotidiani, per realizzare le bombature che danno vita ai personaggi. Queste verranno a loro volta rivestite con strati di giornali e colla; subito dopo si passa all’applicazione dell’ultimo strato, chiamato carta marrone, sul quale verrà passato uno strato di vernice bianca che farà da base per la pittura.

Il secondo metodo, invece, prevede la realizzazione di alcune parti dei carri con gli stampi. Viene realizzata prima l’opera in argilla dalla quale si ricaverà lo stampo che serve per creare copie in cartapesta sempre con la sovrapposizione di giornali e colla.

Saranno delle giornate all’insegna del divertimento. Grandi e piccini potranno ammirare la bravura di giocolieri e ballerini, oltre che degustare le chiacchiere, dolce tipico di Carnevale. I vincitori dell’edizione saranno quelli con il carro più meritevole e la coreografia che piacerà di più.

La festa inizierà sabato 18 febbraio con l’inaugurazione e la sfilata dei carri alle 17 per le vie del centro. Ci si potrà iscrivere, inoltre, al concorso in maschera rivolto alle persone singole o ai gruppi.

Come arrivare

In auto: percorrere la A14 in direzione Pescara fino all’uscita Termoli, poi proseguire in direzione Campobasso/Larino, imboccare la SS87 seguendo la destinazione.

In autobus: autolinee SATI (Campobasso/Termoli e poi prendere da Termoli per Larino). Per gli orari, consultare il sito ufficiale.

