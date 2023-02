Agnone - Primarie del Partito Democratico 26 febbraio, seggio elettorale in via Matteotti,19

Primarie del Partito Democratico per la scelta del Segretario Nazionale Domenica 26 febbraio si svolgeranno le primarie del Partito Democratico per la scelta della guida della Segreteria Nazionale tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Saranno ammessi al voto tutte le cittadine e i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Il seggio elettorale ad Agnone sarà allestito presso la sede locale del Partito Democratico, sita in via Matteotti 19, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Lo strumento delle primarie è un mezzo di partecipazione diretta alla vita democratica del partito, vi invitiamo, perciò a partecipare numerosi a questa importante fase di discussione e costruzione. Con tanta voglia di prendere parte a questo momento importante per la vota democratica del Partito, vi aspettiamo domenica 26 febbraio

. La segretaria del Circolo PD “Libero Serafini” di Agnone Michela Cerbaso