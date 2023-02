Agnone del Molise: l’Università delle Generazioni rilancia l’appello internazionale per salvare un dipinto alchemico unico al mondo.

Agnone del Molise – si sa – è una pregevolissima città d’arte e di antica cultura tanto da essere denominata “l’Atene del Sannio” ed è “bandiera arancione” del Touring Club d’Italia nonché “Gemma dell’Appennino”. Nel restauro di Palazzo San Francesco sarà sfuggito il ripristino di un famoso dipinto sul soffitto di una stanza adesso utilizzata dalla Biblioteca Comunale. Per far tornare all’originale splendore tale affresco (che fa parte di una narrazione conosciuta da studiosi d’arte in tutto il mondo) il prof. Mino Gabriele, indiscussa autorità accademica, ha lanciato un appello internazionale. Si possono ascoltarne le principali motivazioni di tale S.O.S. nel video << https://www.youtube.com/watch?v=GnfUY73OfyE >> (durata 2 minuti e 34”).

L’Università delle Generazioni, che in questo 2023 festeggia i suoi primi trent’anni di attività sociale, intende rilanciare l’accorato e pertinente appello del prof. Mino Gabriele non soltanto per la salvezza dell’unicità mondiale di tale opera settecentesca che ha una eccezionale importanza universale per la conoscenza e la simbologia, ma pure perché di questo urgente ed indispensabile restauro può usufruire quel turismo intellettuale e di qualità che giova sempre ad una città d’arte, all’intero Molise e dintorni.

In particolare, Antonio Camperchioli (nella foto), addetto storico della Biblioteca Comunale è a disposizione di chiunque voglia osservare da vicino tale dipinto che necessita di restauro, nel contesto della splendida ed imperdibile narrazione pittorica e simbolica della fusione dei metalli, che trova molto interesse mondiale tra gli addetti del settore per la sua unicità a livello planetario. Una preziosità che soltanto Agnone possiede. Per prenotare una auspicabile visita si può telefonare allo 0865-779173 di Palazzo San Francesco, dove sarà possibile pure ammirare mostre di varia natura: da quella del libro antico alla rassegna di foto d’epoca, dai nuclei museali dell’artigianato e della civiltà contadina ai dipinti del chiostro e tanto altro.

Per completare pure concettualmente una simile visita e per continuare il discorso (anche alchemico) della fusione dei metalli, sarebbe opportuno interpellare poi i maestri della locale millenaria Pontificia Fonderia Marinelli, la più antica del mondo. L’Università delle Generazioni esorta infine a riscoprire e a valorizzare maggiormente la “Agnone dei primati”, proprio a partire da questo storico-culturale dell’alchimia. – stop -