Progetto "Senza Muri": I nove ragazzi provenienti da tutto il mondo raccolgono la plastica sulla Circonvallazione esterna di Agnone

Dal 19 al 24 febbraio 2023, al via la prima settimana senza muri: un progetto della Molise Italian Studies in collaborazione con l' American School of the Hague .

Questa settimana Agnone sta ospitando un gruppo di studenti di una scuola olandese, provenienti da 8 paesi nel mondo. L’ambizioso progetto della Molise Italian Studies consiste nel fare vivere, a gruppi di studenti provenienti da ogni parte del mondo, una settimana di immersione in un contesto naturale in cui possano conoscere la diretta applicazione di attività, come l’allevamento e la produzione di beni alimentari, studiate solo sui libri di scuola. Questa mattina gli studenti muniti di attrezzatura stanno raccogliendo la plastica abbandonata lungo la circonvallazione esterna di Agnone. Volentieri hannorisposto alle nostre domande. Il partenariato del comune di AGNONE con la Molise Italian Studies, strutturato in un anno di lavoro all’avvio del progetto, porterà al nostro Comune tanti altri momenti di scambio internazionale e occasioni di mettersi in discussione. .

I risultati della prima settimana di lavoro verranno presentati Venerdì 24 febbraio, alle ore 17:30 presso la sala consiliare del Comune di Agnone.