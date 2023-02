“Jamme Bbelle”: ad Agnone Pulcinella e la versione contemporanea della commedia napoletana

Il festival del teatro popolare Jamme Bbelle fa per la prima volta tappa in provincia di Isernia. Appuntamento da non perdere ad Agnone, domenica 26 febbraio alle 18, presso il teatro Italo Argentino con lo spettacolo ‘Il courage of Napolitan Fireman’.

Sul palco la ‘Compagnia di Teatro del Bianconiglio’ che nasce ad Eboli, in provincia di Salerno, ma che viaggia da ormai un decennio con il suo repertorio in tutta Italia mostrandosi capace di superare naturalmente barriere linguistiche e culturali e conquistando diversi, prestigiosi riconoscimenti. Tra i quali vale la pena di citare il premio come Migliore spettacolo ottenuto al 49° Festival di teatro di Macerata nella splendida cornice del teatro Lauro Rossi.

‘Il courage of Napolitan Fireman’, regia di Bruno Donato, è il riadattamento di ‘Lu curaggio de nu pumpiero napulitano’ di Eduardo Scarpetta e narra le vicende esilaranti del Barone Andrea, di Pulcinella e altri irresistibili personaggi che si intrecciano in un lussuoso palazzo napoletano.