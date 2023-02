PD, Primarie: Alessandra Salvatore e Michela Cerbaso a sostegno di Elly Schlein

“E' necessaria la rifondazione del PD, elemento positivo per la Politica tutta e per il Paese. Coinvolgere quante più persone possibili alle primarie di domenica 26 febbraio (dalle 8,00 alle 20,00) e sostenere con forza Elly Schlein. La lista molisana di appoggio per Schlein è formata da Alessandra Salvatore, Peppino Vaccaro (per il basso Molise), e dai giovanissimi Michela Cerbaso e Francesco Amelia Alto Molise) Sosteniamo per la vittoria la prima Segretaria Nazionale del PD e la sua proposta sui temi del lavoro stabile e giustamente retribuito, della lotta alle disuguaglianze e ai cambiamenti climatici, con investimento su energie pulite. Partecipate!”

Lista a sostegno della candidata alla segreteria del PD Elly Schlein

Per votare non bisogna essere tesserati, ma avere un documento di identità e versare il contributo di 2 euro.

Il seggio ad Agnone in Via Matteotti 19