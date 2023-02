Corte dei Conti, nel corso del 2022 recuperati 337mila euro

CAMPOBASSO, 24 FEB - Nel corso del 2022 la Corte dei Conti del Molise, in seguito a condanne di primo e secondo grado, ha recuperato importi per 337mila euro.

Nell'ultimo anno sono stati aperti 901 procedimenti istruttori, effettuate 366 richieste istruttorie e disposte 998 archiviazioni.

Sono questi alcuni dei dati forniti nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario della Corte dei Conti del Molise tenutasi questa mattina all'auditorium del palazzo ex Gil di Campobasso alla presenza di tutte le autorità locali.

Resta ancora elevato il carico dei fascicoli pendenti, anche se in calo rispetto agli anni passati: in base ai dati aggiornati al 15 febbraio scorso sono 2.363 mentre al 31 dicembre 2021 erano 2.598. "Questo - ha scritto nella sua relazione il procuratore regionale Salvatore Nicolella - a causa della ridotta adeguatezza degli organici e anche a causa della corposa quantità delle nuove denunce acquisite con ritmo costante nel tempo