Deviazione dei “mezzi pesanti” dal centro abitato di Venafro per un anno

C’è il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise N. 12 DEL 24-02-2023 avente ad oggetto DEVIAZIONE "MEZZI PESANTI" DAL CENTRO ABITATO DI VENAFRO – PROVVEDIMENTI ULTERIORI, con il quale sono state disposte, per un periodo di anni uno a decorrere dalla data del suddetto provvedimento, limitazioni al passaggio dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 6,5 t. nel centro urbano di Venafro.

DECRETA ART. 1 Di prorogare per un periodo di anni uno, a decorrere dal 26 febbraio 2023, le disposizioni di limitazione del traffico veicolare di cui al D.P.G.R. del 25 febbraio 2022 n. 14, di seguito riportate: a) in corrispondenza dell’intersezione tra la SS 85 e la SS 6 dir (quadrivio via Colonia Giulia, Corso Campano, nel centro abitato di Venafro), l’istituzione del transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 6,5 t (figura II 60/b, art. 117 C.d.S.) in ingresso in Molise dalla SS 6 dir (direzione Isernia, Campobasso, Castel di Sangro), ad eccezione degli autobus di linea.

Il percorso alternativo per i veicoli sopramenzionati è il seguente: ● obbligo di svolta a destra ed instradamento lungo la SS 85, in direzione Sesto Campano; ● percorrenza della SS 85 fino al Km 15+900 ed instradamento lungo la SS 85 Var. (km 0+000) in direzione Isernia, Campobasso, Castel di Sangro;

● percorrenza della SS 85 Var. fino al Km 8+550 ed istradamento sulla SS 85 (Km 27+200) in direzione Isernia, Campobasso, Castel di Sangro;

b) in corrispondenza dell’intersezione tra la SS 85 e la SS 6 dir (quadrivio via Colonia Giulia, corso Campano nel centro abitato di Venafro), l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 6,5 t (figura II 60/b, art. 117 C.d.S.) provenienti dalla direzione Napoli/Sesto Campano, in transito su Corso Campano, ad eccezione degli autobus di linea.

ART. 2 Di confermare che la segnaletica necessaria per l’indicazione dei divieti di transito sopra riportati sia quella individuata dall’Ordinanza prefettizia del 28 febbraio 2017, prot. 7623, successivamente reiterata, predisposta a cura dell’ANAS S.p.a. – Compartimento della viabilità per il Molise.

ART. 3 Il Comune di Venafro garantirà tutte le azioni indispensabili a limitare la sosta degli autoveicoli lungo Corso Campano e via Colonia Giulia.

ART. 4 Sono incaricati di far osservare quanto disposto con il presente decreto i funzionari e gli agenti di cui all’art. 12, lettere da a) a f bis) del Nuovo codice della Strada e ss.mm.ii..

ART. 5 Il presente provvedimento sarà notificato al MASE, alla Procura della Repubblica di Isernia, alla Prefettura di Isernia, ai Comuni di Venafro, Pozzilli e Sesto Campano, alla Provincia di Isernia, alla Società Autostrade per l’Italia Spa, all’Anas - Compartimento della Viabilità per il Molise, all’Anas - Compartimento della Viabilità per la Campania, al Questore di Isernia, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Isernia, al Compartimento Polizia Stradale per l’Abruzzo e il Molise, alla Sezione Polizia Stradale di Isernia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Isernia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia, alla Motorizzazione Civile di Isernia, all’Aci di DPGR N. 12 DEL 24-02-2023 Isernia, al Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, all’ARPA Molise, all’ASREM. Il provvedimento sarà altresì trasmesso, per una maggiore diffusione informativa, agli organi di informazione, al CIS viaggiare informati ed alle associazioni di categoria degli autotrasportatori nonché pubblicato sul sito istituzionale della Regione Molise. Il presente decreto sarà pubblicato inoltre nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione Trasparente del sito Web istituzionale dell’Amministrazione regionale”.

ART. 6 Il presente provvedimento potrà essere oggetto di azioni correttive prima della scadenza dei termini all’esito delle valutazioni dello studio di caratterizzazione in corso di esame definitivo. ART. 7 Si dà mandato al Servizio Tutela e Valutazione Ambientale deI Dipartimento II, per l’esecuzione del Decreto. L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio ALESSANDRA AUFIERO VISTO DI LEGITTIMITA’ SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI IL DIRETTORE ANTONELLA LAVALLE VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI DELLA POLITICA REGIONALE E GLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO II DIPARTIMENTO IL DIRETTORE MASSIMO PILLARELLA