CAMPOBASSO, 24 FEB - Il Governo ha impugnato il Rendiconto generale della Regione Molise.

La decisione è stata presa nel Consiglio dei ministri di ieri sera e riguarda nel dettaglio la legge numero 27 del 31 dicembre 2022 "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021", in quanto - afferma Palazzo Chigi nel resoconto della riunione - talune disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, violando l'articolo 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione".