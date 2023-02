Partono i lavori del rinnovato del Consiglio Territoriale per lâ€™Immigrazione della provincia di Isernia.

Si è tenuta oggi, presso la Prefettura di Isernia, la riunione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, presieduto dal Prefetto, Franca Tancredi, cui ha partecipato, oltre alle Forze dell’Ordine, anche il Sindaco di Isernia, Piero Castrataro.

L’organismo, aggiornato nella sua composizione, ha rinnovato la volontà di proseguire nella funzione di costante monitoraggio, a livello provinciale, della presenza degli stranieri e della capacità del territorio di assorbire i flussi migratori.

All’ordine del giorno, la gestione dell’accoglienza straordinaria dei migranti e dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), le problematiche connesse ai c.d. flussi terrestri, nonché lo studio e la valutazione di iniziative volte a favorire l’ingresso dei richiedenti asilo nel mondo del lavoro.

Il Prefetto ha espresso piena soddisfazione per la capacità di accoglienza del capoluogo pentro e, nel ribadire la centralità del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, ha auspicato maggiori e sinergiche forme di cooperazione con tutti i soggetti, istituzionali e non, allo scopo di promuovere iniziative miranti all’integrazione della popolazione straniera presente in questa provincia.