Gemelli: "ritardi nei pagamenti degli stipendi ai dipendenti a causa dellâ€™ingiustificato e grave ritardo da parte della Regione Molise"

«Certamente conoscete la situazione difficile che l’azienda sta attraversando a causa dell’ingiustificato e grave ritardo da parte della Regione Molise nei pagamenti delle fatture dovute. Su questo tema non siamo riusciti ad avere un confronto costruttivo con la Struttura commissariale, né tantomeno con il Direttore Generale della Salute e, pertanto, al momento siamo costretti ad agire solo per le vie legali. Tale grave circostanza non ci ha consentito di provvedere con puntualità al pagamento degli stipendi del mese corrente ma siamo fiduciosi di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile, avendo coinvolto tutti gli Organi Istituzionali. Nella giornata di domani vi forniremo ulteriori aggiornamenti in merito». Questo il testo del messaggio inviato dalla presidenza Gemelli Molise ai rappresentanti sindacali e ai dipendenti della Fondazione Gemelli. Un messaggio che annuncia il ritardo nel pagamento delle retribuzioni.

Il presidente Petracca ha anche annunciato questa mattina, durante il monotematico sulla sanità in consiglio comunale, che da domani ci sarà lo stop graduale alla Radioterapia se non sarà trovata una soluzione.