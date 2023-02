Paglione non le manda a dire : non rimpiangeremo il DG Florenzano e chiunque verrÃ  non potrÃ  fare peggio

Le dichiarazioni del Sindaco di Capracotta, Candido Paglione sulla non riconferma del DG ASREM Oreste Florenzano

La notizia era nell’aria e non ci ha sorpreso. Ma di sicuro non ci ha lasciato indifferenti né, tantomeno, dispiaciuti.

Oreste Florenzano non è più il direttore generale della Asrem. La Giunta regionale ha deciso di non rinnovare il suo incarico. Decisione tardiva, troppo tardiva, ma saggia, da salutare positivamente.

Perché la sua è stata una gestione pessima, con la nostra sanità ridotta ai minimi termini, con sempre meno servizi, personale in fuga e il debito che avanza. Finalmente è finita!

Certo, non possiamo non pensare al fatto che Florenzano spesso è stato il mero esecutore di ordini venuti da più in alto, ma le sue mancanze, le sue carenze nella gestione della complessa macchina della sanità molisana sono tante e gravi. Come non pensare alla drammatica fase del Covid quando ci siamo sentiti spesso abbandonati al nostro destino, senza un ospedale dedicato?

No, non lo rimpiangeremo, l’avvocato Florenzano. E chiunque verrà non potrà fare peggio.