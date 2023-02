SanitÃ , Gemelli Molise, raccolta firme a sostegno Radioterapia

Il Comitato 'Salviamo la Radioterapia del Molise', costituito da pazienti e cittadini, ha avviato una raccolta firme a sostegno del reparto di Radioterapia del 'Gemelli Molise', struttura privata convenzionata con il Sistema sanitario regionale (Ssr), al fine di promuovere una petizione popolare al ministro della Salute, Orazio Schillaci.

In linea con il documento approvato all'unanimità dal Consiglio regionale del Molise nella seduta dello scorso 21 febbraio, chiede di sospendere l'efficacia del Decreto (1/2023) del Commissario ad Acta per la Sanità e presidente della Regione, Donato Toma (Linee guida per l'erogazione delle prestazioni di radioterapia), abilitando il personale medico del Gemelli Molise all'utilizzo dei ricettari per la prescrizione dei trattamenti 'salvavita' di Radioterapia.



Il provvedimento del Commissario stabilisce che le prestazioni di radioterapia (schermature) del Gemelli vengano validate dal direttore del reparto di Oncologia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. I componenti del Comitato chiedono anche la sospensione di un secondo Decreto commissariale (2/2023) e la determinazione di nuovi 'Tetti di spesa' "che permettano all'Unità di Radioterapia del Gemelli Molise di poter continuare ad offrire alla popolazione prestazioni sanitarie d'eccellenza".

"Rivolgiamo un appello al ministro della Salute affinché il servizio di Radioterapia possa continuare ad offrire prestazioni d'eccellenza alla popolazione molisana e di tutto il centro sud", commenta Giuditta Lembo, portavoce del Comitato. Nei prossimi giorni verranno allestiti banchetti in diversi centri del Molise. E' possibile sottoscrivere la petizione, che ha già raccolto numerose adesioni, anche online sul sito web change.org.