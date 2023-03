Azione di sostegno ai comuni dell'Alto Molise e Alto Vastese. Appello dell'On D'Alfonso ai politici: Adotta un comune

D'Alfonso a Castelguidone. Queste le dichiarazioni del parlamentare abruzzese Luciano D'alfonso in visita a Castelguidone: «Sono pronto ad aiutarvi. Non aspettatevi liberatori da fuori». Luciano D'Alfonso prende a cuore le sorti del piccolo comune Vastese e si propone come defibrillatore della democrazia, in veste di suggeritore» per rianimare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita del paese. ll paese è commissariato perchè alle ultime Amministrative nessuno dei residenti si è candidato, alle urne (era in lizza una sola lista di pugliesi) si recò, alle urne una sola persona. Nel centro di circa 300 abitanti dell'ex presidente della Regione, attuale parlamentare Pd, ha suscitato curiosità e un po' di fermento; insieme a lui anche l'ex deputato Camillo D'Alessandro.

Fermatosi all'unico bar presente, D'Alfonso ha incalzato il gruppo di residenti radunatisi per l'occasione:

E' importante che ci sia chi pensa a Castelguidone, io sono a disposizione per aiutarvi nel portare avanti i progetti, ma c'e bisogno di un gruppo che indichi le priorità. Non permettete the il cimitero sia più curato del centro perchè prima o poi il cimitero mangerà il centro. Castelguidone è l'emblema di due problemi legati tra loro a doppio filo: spopolamento e disaffezione alla politica.

In paese, oltre a un bar e all'ufficio postale non c'e altro: nessun negozio di alimentari, lt medico manca da due anni. L'intenzione di D'Alfonso - che durante il mandato da presidente visitò spesso queste zone per occuparsi della viabilita disastrata - e riaccendere la fiammella, rianimare il circuito partecipativo democratico locale.

Qui siete nella posizione migliore della futura unione con il Molise, possono nascere cose interessanti dal punto di vista turisticoo. La sfida lanciata dal parlamentare a la creazione di due liste elettorali pronte a correre alle prossime Amministrative, quando il commissariamento terminera, 16 persone di buona volontà the devono mantenere un clima di pace perchè qui non ci sono grossi appalti o tesori per cui litigare. Nei piccoli comuni c'e un valore the non si trova in citta, la prossimità.

Da quanto si apprende da una intervista rilasciata dall' on. D'Alfonso, egli invita gli altri parlamentari e consiglieri abruzzesi e molisani ad adottare un comune dell'Alto Molise e l'Alto Vastese a rischio di spopolamento tale da formare una rete di protezione e di sviluppo a tutela di questi territori

Foto Vasto Web