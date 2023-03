Serie D, un Vastogirardi dâ€™oro conquista i 3 punti

26esima giornata campionato Serie D - girone F, 5 marzo 2023, stadio 'Di Tella' di Vastogirardi

Marcatori: Pierfederici (V.)(7'st), Bracaglia (V.C.)(8'st), Fiori (V.)(25'st)

ASD VASTOGIRARDI

Petriccione, Canale, Panaro, Modesti (40'st Solimeno), Ruggieri, Grandis, Pierfederici (23'st Fiori), Antogiovanni, Calemme, Hernandez (43'st Iacullo), Makni.

A disp. Nappo, Khoris, Ciocca, Antinucci, La Selva, Ortu.

All. Tommaso Coletti

Vastese calcio

Baiocco, Gomes (15'st Tracchia), Montebugnoli, Maiorano, Minchillo, Orchi (39' Sandomenico), Nacci (15'st Nacci), Bracaglia, Di Nardo, De Cerchio (28'st Kyeremateng), Chrysovergis (42'st Sansone).

A disp. Del Giudice, D'Angelo, Menna, Nicoletti.

All. Giovanni Cornacchini

Giordano (Grosseto), Monaco (Sala Consilina), Pone (Nola)

amm. Pierfederici (V.)(38'pt)

È una partita senza sconti quella che si gioca nella prima mezz'ora con ambo gli schieramenti intenzionati a non cedere di un centimetro. La Vastese in classifica è sotto di quattro punti e ha necessità di portare a casa il risultato. Il Vastogirardi non è da meno e deve capitalizzare per mettere punti in ghiacciaia e assicurarsi una salvezza senza intoppi. Nonostante queste premesse non ci sono molte occasioni per nessuno: le difese sono molto strette e penetrare tra le linee risulta estremamente difficile. Gli undici di Coletti sono orfani di Gargiulo squalificato ma hanno recuperato Makni in avanti. Da segnalare all'11'pt una punizione da posizione interessante per capitan Ruggieri, autore di diversi gol da piazzato ma che stavolta calcola male e finisce alto sulla traversa. Nonostante la mancanza di vere occasioni in campo si battaglia duramente con continui cambi di versante. Al 36'pt Gomes impegna Petriccione verticalizzando dalla sua fascia: il n1 di casa interviene di pugno e respinge, e sugli sviluppi si va a rimessa dal fondo. Due minuti dopo sempre Petriccione s'inventa una parata d'oro sul tiro di Chrysovergis che aveva recuperato una palla persa al confine dell'area piccola. A pochissimo dal duplice fischio Pierfederici servito al centro da Panaro si trova con lo spazio per tentare l'incursione ma preferisce l'approccio cauto e non conclude. Neanche un minuto dopo Calemme trova il corridoio per entrare ma si alza la bandierina del fuorigioco.

Al rientro si parte subito forte con un'occasionissima per Calemme che solo davanti a Baiocco non centra la porta. Al 7'st tutto cambia con un bellissimo assist di Ruggieri per Pierfederici che la mette dentro elegantemente. Neanche il tempo di festeggiare però: al 8'st Bracaglia, sfruttando forse il vento a favore, infila una palla lenta e velenosissima che Petriccione non 'vede' scorrere: pareggio ripristinato in neanche un giro di lancette. Ancora un cambio di passo un minuto dopo: palla recuperata da Panaro e gran cavalcata in contropiede, tenta la conclusione ma nulla di fatto con la palla che finisce alta. Brivido quando il neo entrato Busetto sfonda sulla sua fascia e tenta un tiro angolatissimo sul secondo palo che sfila al fondo. Coletti appronta però un cambio fondamentale inserendo Fiori, che al 25'st recupera pallone sul suo lato, si infila nella difesa ospite e con grande calma trova spazio per un tiro basso all'angolo del primo palo imprendibile per Baiocco. Gran gol per l'ala destra altomolisana col 'Di Tella' che esplode di gioia anche per il gol precedente che non si era neanche fatto in tempo a segnare sul tabellino. Ancora bella occasione al 37'st sempre per Fiori che sfila la difesa ospite poi appoggia Calemme che viene però chiuso. A cinque minuti dal triplice fischio Modesti si infortuna - probabilmente un semplice crampo per lui - ed entra Solimeno. Sono 4 i minuti di recupero con gli ospiti che provano il guizzo con Kyeremateng, subito poi arriva la risposta di casa con Makni poco convincente però in fase conclusiva. Arriva il tanto atteso fischio finale con una vittoria meritata per i gialloblù vittime di un episodio sfortunato abbondantemente gestito e superato.