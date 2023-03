Unimol concorso cinque unitÃ  di personale tecnico-amministrativo per lâ€™Area Amministrativa

Possibilità di lavoro all’Università del Molise. Al via il concorso per diplomati, rivolto a cinque unità di personale tecnico-amministrativo per l’Area Amministrativa – Categoria C, posizione economica C1, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno per 18 mesi. La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è il 23 marzo 2023.

I requisiti richiesti includono la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, un diploma di scuola secondaria di II grado, un’età non inferiore ai diciotto anni, l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, la mancanza di condanne penali o procedimenti penali in corso, l’assenza di destituzione o dispensa da precedenti impieghi presso una Pubblica Amministrazione e l’assenza di parentela o affinità con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Molise. Inoltre, è richiesto di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, con la riserva di un posto a favore dei Volontari delle Forze Armate.

Le selezioni comprendono due prove d’esame, una scritta e una orale, relative alle materie indicate nel bando di concorso. L’Università del Molise, nata nell’anno accademico 1982-83, è dotata di sei dipartimenti e ha sede principale a Campobasso, oltre a quelle di Pesche e Termoli.

Per partecipare al concorso, i candidati devono presentare le domande di ammissione al Direttore Generale dell’Università degli Studi del Molise – Settore Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativo entro il 23 marzo 2023 tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

È necessario allegare alla domanda la ricevuta del versamento di Euro 10,00 e una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Tutte le informazioni sulla presentazione della domanda di ammissione sono indicate nel bando.

I candidati al concorso per diplomati dell’Università del Molise sono invitati a leggere attentamente il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed esami n. 14 del 21-02-2023, per ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione e selezione.