8Marzo, Donne che aiutano altre donne: Maria Lucia Gagliardi e Claudia Marcovecchio

Lontano dai riflettori, senza troppi clamori ed esposizioni, sono quelle donne che dedicano gran parte del loro tempo ad aiutare, supportare, sostenere e curare le altre donne.

Per l'8 marzo, giornata internazionale della donna abbiamo invitato due splendide persone , la ginecologa dott Maria Lucia Gagliardi e la dott Claudia Marcovecchio ostetrica, entrambe lavorano presso il reparto di maternità e ginecologia dell'ospedale Veneziale di Isernia.

Pasqualino De Mattia, che ha illustrato il devastante fenomeno della violenza sulle donne e del femminicidio. Con noi anche il presidente dell'Associazione #MeToo che ha illustrato il devastante fenomeno della violenza sulle donne e del femminicidio.

La dott Gagliardi ama il suo lavoro, rispetta profondamente le donne, nel corso dell'intervista oltre a fornire informazioni sulla prevenzione e la cura delle patologie femminili, spiegava che parte del suo lavoro è rivolto a mantenere uno stato di benessere psico-fisico di una donna attraverso un corretto stile di vita, insegna alle donne a prendersi cura di se stesse e non solo degli altri per essere non solo sane ma anche felici.

La dott Claudia Marcovecchio, ottima professionista, dopo svariati anni di lavoro in un ospedale in Toscana, e' tornata nella sua terra, il Molise,.

A 23 anni aiutava le donne a mettere al mondo i bambini, sono 10 anni che fa questo lavoro, e ne parla con una luce straordinaria negli occhi, ama aiutare le donne in uno dei momenti piu impegnativi della loro vita, quando vengono travolte da un vortice di emozioni contrastanti, gioia intensa e dolore, ma in quei momenti la presenza e la professionalità di Claudia diventano indispensabili e il suo volto, le sue rassicurazioni, la sua assistenza, rimarranno indelebili nella memoria di ogni donna.