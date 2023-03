Assemblea generale di presentazione dellâ€™Associazione Centro storico di Trivento

Si è svolta ieri presso il Polifunzionale di Trivento l’assemblea della neocostituita Associazione Centro Storico Trivento. Ottima la risposta da parte dei soci e di tanti cittadini che hanno colto l’occasione per iscriversi; in un paio di ore di intenso dibattito si sono illustrate la visione della associazione riguardo ai problemi presenti nella parte antica del paese (vivibilità, diritti, servizi) ma anche alle prospettive future, con un occhio al turismo, alla cultura e alla integrazione dei nuovi residenti temporanei e degli immigrati.

Dopo il saluto del vicesindaco di Trivento, Sandra Stinziani e della consigliera con delega al centro storico Angelica Nicodemo, e aver riportato il saluto della Curia da parte del Vescovo, monsignor Palumbo, hanno preso la parola le tante associazioni presenti in aula, molte delle quali guidate da donne: Cheope, Congeav, Un filo che unisce, Yarn Bombing Trivento e Cielo e Terra, la cui presidente Maria Mastroiacovo riceverà a breve una importante onorificenza dal presidente Mattarella per il suo impegno civile. Si è rilevata unità di intenti che lascia presagire collaborazioni utili al bene della collettività.

Il presidente Francesco Panzetti è partito dai dati demografici per dare poi conto di vari segnali positivi che lasciano pensare ad un cambio di rotta per il centro storico e Trivento tutta. Questa convinzione è rimarcata anche dal fatto che, nel pomeriggio della stessa giornata, si è tenuta anche l’assemblea per la nomina del nuovo direttivo della Pro Loco, che ha visto una straordinaria e incoraggiante affluenza di giovani.

I soci Giorgio Arcolesse e Omar Yasin hanno presentato le iniziative realizzate: la pulizia del costone della Codarda, le due passeggiate gratuite realizzate grazie alla disponibilità della archeologa Silvia Santorelli, la protesta per un mal realizzato intervento edilizio sulla pavimentazione di Via Santa Chiara, e il comunicato di protesta rispetto alla decisione di spostare la sede comunale. L’associazione ha collaborato con il Comune e la SNAI Medio-Alto Sannio per la definizione di un pacchetto turistico e la ricerca di attività convenzionate, da inserire in una brochure che verrà stampata in ventimila copie e distribuita in tutta la regione. Ha inoltre collaborato alla definizione di un corso gratuito di italiano per stranieri (adesioni entro il 12 marzo). Il socio Gonzalo Vecchi, di origine argentina, ha raccontato le difficoltà affrontate dagli immigrati ma anche della accoglienza ricevuta dalla comunità triventina, e della bellezza del paese, un misto di storia natura e cultura che lascia meravigliati. A proposito di inclusione sociale, nei prossimi giorni verrà distribuito un kit di accoglienza per stranieri, che comprende una serie di notizie utili per vivere al meglio la città e per orientarsi nel disbrigo delle pratiche amministrative.

Il presidente Panzetti ha presentato le 3 macroaree di intervento previste dallo statuto dell’associazione:

Diritti, servizi, vivibilità, decoro urbano ed urbanistica; Patrimonio, cultura e turismo; Sport, inclusione e tempo libero.

Dopo alcuni interventi l’assemblea si è conclusa, lasciando nei presenti la sensazione che davvero si sia alzato un vento nuovo a Trivento.

L’associazione, costituta nel dicembre 2022, registrata e in attesa di veder riconosciuta la propria iscrizione al registro regionale del terzo settore, conta attualmente 70 soci. Il direttivo è composto da Francesco Panzetti, Marco Iavicoli (vice presidente), Piergiorgio Mastroiacovo e Rodolfo Mastroiacovo, Aldo Porfirio, Raffaele Toscano e Amato Totaro.