Giunta dimezzata,dopo Niro si dimette anche Calenda

Campobasso - Due giorni dopo Vincenzo Niro lascia la Giunta Regionale anche Filomena Calenda che ha rassegnato le proprie dimissioni da assessore alle politiche sociali e del lavoro. Tra i motivi, la mancata condivisione di alcune decisioni prese dalla giunta in tema di sanità e futuro dell'ospedale Veneziale

In una lettera al presidente Toma - scrive l'agenzia ANSA - Filomena Calenda motiva così la decisione: "Quanto accaduto nella giornata di ieri e più in generale a proposito delle scelte adottate circa l'ospedale Veneziale di Isernia non possono lasciarmi indifferente. La ringrazio della fiducia che ha riposto nella mia persona chiamandomi a ricoprire il ruolo di Assessore regionale. Nei due anni del mio mandato, ho speso tutto quanto era nelle mie forze per onorare tale fiducia, migliorare questa Regione e mettermi a servizio dei cittadini. Ma dopo aver attentamente riflettuto su quanto sta accadendo - conclude - sento in coscienza di non poter più accettare né condividere un tale percorso".

Filomena Calenda, torna, quindi consigliera, e conferma di restare nel perimetro della maggioranza.