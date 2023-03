Sepino: accordo tra Prefettura di Campobasso e Comune per lâ€™apertura di un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati.

E’ stato sottoscritto questa mattina, nella Casa comunale di Sepino, tra il Prefetto, dott.ssa

Michela Lattarulo ed il Sindaco, dott. Paolo D’Anello, un accordo di collaborazione per

l’apertura, in quel territorio, di un centro di accoglienza straordinaria (CAS) per minori

stranieri non accompagnati.

In base all’accordo il comune metterà a

disposizione, allo scopo, una propria struttura e

provvederà ai profili gestionali del centro, mentre

il Ministero dell’interno, mediante la Prefettura,

erogherà le risorse finanziarie necessarie al suo

funzionamento.

Nel corso dell’incontro svoltosi in occasione della

sottoscrizione dell’accordo, il Prefetto ha

evidenziato la valenza strategica dell’iniziativa,

punto di partenza di un percorso che mediante

l’azione sinergica delle istituzioni interessate intende creare le condizioni di integrazione

lavorativa e di inclusione sociale dei giovani migranti che saranno ospitati nel centro.

Il Prefetto ha inoltre sottolineato come l’accordo costituisca una importante risposta alle

recenti linee di indirizzo dettate a livello nazionale dal Ministro dell’interno per assicurare la

più adeguata presa in carico, mediante la collaborazione con gli enti locali, dei numerosi

minori stranieri che giungono nel nostro Paese.



della prossimità alle comunità locali, all’incontro

hanno anche partecipato il Questore, il

Comandante provinciale della Guardia di Finanza

e il Comandante della Compagnia dei Carabinieri

di Bojano in rappresentanza del Comando

provinciale.

Al termine dell’incontro è stato visitato il

progetto di accoglienza della rete SAI (Sistema di

Accoglienza e Integrazione) che fa capo al Comune.