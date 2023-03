Morte Lucia Marinelli, il commosso ricordo di Linda Marcovecchio ex vice sindaca di Agnone

Nel pomeriggio di ieri e' venuta a mancare la prof Lucia Marinelli, docente di diritto presso gli istituti superiori di Agnone .La sua morte ha suscitato profonda commozione nella comunità agnonese e nel mondo della scuola. Molti i colleghi docenti che la ricordano e la piangono i suoi tanti studenti.

Linda Marcovecchio ex vice sindaca di Agnone, amica fin dall'infanzia della Prof Lucia Marinelli oggi,con profonda e sentita commozione, la ricorda

"Cara Lucia, dirti che sono stravolta, io come tutti i compagni di classe, di una vita, è dirti poco. Il segreto della nostra intesa resta un tesoro, di quelli più unici che rari, che pochi hanno la fortuna di vivere. Nella mente torna un mondo di ricordi, di quelle atmosfere speciali vissute con i nostri insegnanti e presidi, le giornate di studio cooperativo che sapevamo svolgere a casa di Rita, tua, di Annamaria, il movimento giovanile missionario con Don Lino, la condivisione critica di idee, di libri letti, i nostri sogni, suor Elsa e le nostre sonate al pianoforte, in chiesa. Sempre in prima linea e sempre lo studio al primo posto. Certo, le vite di ognuno di noi hanno preso strade diverse ma, pur nella nostra individualità, non si è spezzato il valore del dono che la vita aveva riservato a noi e ora, nel momento del dolore, siamo tornati ad essere il gruppo degli anni trascorsi al liceo. Leggere l'elogio della tua figura di insegnante e di docente rispecchia quello che io e gli altri ben conoscevamo di te: lealtà, impegno, solidi principi di equità sociale, di meritocrazia, di superamento delle disuguaglianze e delle ingiustizie, la tua impeccabile "penna", il tuo saper ascoltare, parlare, esprimere vicinanza. Vai amica mia, amica nostra. Sicuramente lassù sei stata già accolta da coloro che ti volevano bene. Un abbraccio ad Arturo e Rosanna, alla comare Antonietta, a Italo e Mariapia, ai tuoi familiari tutti. Tu ci sarai sempre, anche se altrove."