Isernia: Marcia per la Pace, dallo slogan Allenati alla Pace, promossa dall'Azione Cattolica della diocesi Isernia-Venafro

Si è svolta per le vie della città di Isernia, sabato 4 marzo 2023, la Marcia per la Pace, dallo slogan Allenati alla Pace, promossa dall'Azione Cattolica della diocesi Isernia-Venafro per dire e manifestare il bisogno del mondo e di noi tutti della pace.

Un importante momento vissuto dalla nostra città che ha visto la partecipazione di circa 300 persone, tra cui famiglie, giovani e molti bambini, che ci ha fatto capire meglio che la pace è un desiderio di tutti.

Oltre i cattolici, erano presenti gli evangelici, i buddisti e i musulmani che hanno dato il loro contributo in ciascuna tappa, proponendo le proprie riflessioni sulla pace e sulla fratellanza.

La Marcia, resa festosa e colorata da palloncini, striscioni e manifesti ed allietata da musiche a tema pace, è terminata all'Auditorium, con un importante preghiera ecumenica, scritta da tutte le religioni presenti per trovare parole comuni che andassero gridate INSIEME per dire NO alla GUERRA.

Le considerazioni conclusive sono spettate alla nostra Presidente diocesana di AC, Angela Di Cristinzio, al nostro Vescovo Camillo Cibotti e alle autorità civili intervenute, come il sindaco di Sant'Agapito, il vice sindaco di Monteroduni e l'assessore D'Achille a nome di tutto il consiglio comunale di Isernia.

Al termine degli interventi, è stato offerto un piccolo buffet, come momento di convivialità e condivisione, accompagnato dalla musica de I Musicanti Del Borgo.

Durante la manifestazione è stata promossa una raccolta fondi per finanziare un progetto del CSI (Centro Sportivo Italiano) che si propone di preparare e inviare giovani allenatori ed educatori in città di Paesi poveri in cui portare, ai giovani del posto, occasioni di crescita personale, collaborando con le associazioni locali.

Tra i partecipanti, erano presenti i sacerdoti della nostra diocesi, le varie autorità civili, ed anche il Consorzio di libere imprese, il SAI MSNA Sant'Agapito e SAI Venafro, la Soc. Cooperativa il Geco, e le varie associazioni quali l'Unitalsi, l'AGESCI e la Comunità di Sant'Egidio.

Per il successo della manifestazione ringraziamo, oltre tutti gli intervenuti, il vescovo Camillo Cibotti che ha presieduto anche il momento tenuto dai cattolici, il presidente della scuola buddista Soka Gakkai, Riccardo Plati, sempre felice di partecipare all'evento o di persona o tramite i suoi aderenti, l'assessore Di Baggio e il Sindaco Castrataro, il Prefetto di Isernia Franca Tancredi, che da subito ha creduto nel progetto, e tutte le forze dell'ordine che hanno reso possibile l'evento.

Una menzione speciale va agli sponsor: D'Abate, Faralli, Izzi, Lumen De Lumine, Orogemma, Viespoli e altri commercianti e cittadini che hanno sostenuto economicamente l'evento.