A Monteroduni (IS) nella tarda mattinata di oggi, venerdì 17 marzo 2023, un incendio, partito probabilmente da bordo strada, ha interessato un limitrofo deposito di legna e annessa baracca con ingenti danni.

Dalla sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Isernia sono stati mandati tre squadre per spegnere le fiamme. Utilizzato anche un mezzo movimento terra per smassare i cumuli di legna andati in fumo.

Sul posto i Carabinieri della locale stazione per quanto di competenza.