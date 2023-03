Il commissario ad acta della Regione Molise, Donato Toma, ha rassegnato le sue dimissioni che saranno ufficiali dalla giornata di lunedì e saranno presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel corso della conferenza stampa che è stata convocata per questa mattina, sabato 18 marzo, Toma ha stigmatizzato l’istituto del commissariamento definendolo non efficace soprattutto per il fatto che il sub commissario è stato nominato senza il suo consenso e non lavorava in accordo con lui.

In merito agli operatori del 118, che l’ormai ex commissario ha incontrato ieri sera, venerdì 17 marzo, ha comunicato che il tavolo tecnico ha dato parere “non favorevole” all’integrazione contrattuale per 40 medici da 300mila euro. Intervista di @Viviana Pizzi