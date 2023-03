Giornata Mondiale dell'Acqua “Fai la tua parte. Fai ciò che puoi……………….” Molise Acque

“Fai la tua parte. Fai ciò che puoi……………….” È lo slogan pubblicato sul sito ufficiale della Giornata https://www.worldwaterday.org/ che poi prosegue con:“Fai la tua parte. Fai ciò che puoi……………….” È lo slogan pubblicato sul sito ufficiale della Giornata https://www.worldwaterday.org/ che poi prosegue con: “Ognuno di noi deve fare la sua parte, L'acqua riguarda tutti noi, abbiamo bisogno che tutti agiscano. Tu e la tua famiglia, la scuola e la comunità potete fare la differenza cambiando il modo in cui usate, consumate e gestite l'acqua nelle vostre vite. I tuoi impegni verranno aggiunti all'Agenda d'azione per l'acqua, che sarà lanciata alla Conferenza sull'acqua 2023 delle Nazioni Unite, il primo evento di questo genere da quasi 50 anni. Questo è un momento irripetibile in cui il mondo si unisce intorno all'acqua”., L'acqua riguarda tutti noi, abbiamo bisogno che tutti agiscano. Tu e la tua famiglia, la scuola e la comunità potete fare la differenza cambiando il modo in cui usate, consumate e gestite l'acqua nelle vostre vite. I tuoi impegni verranno aggiunti all'Agenda d'azione per l'acqua, che sarà lanciata alla Conferenza sull'acqua 2023 delle Nazioni Unite, il primo evento di questo genere da quasi 50 anni. Questo è un momento irripetibile in cui il mondo si unisce intorno all'acqua”.