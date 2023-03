10eLotto: come funziona e come controllare le estrazioni

Il Gioco del Lotto è un gioco molto popolare nel nostro Paese e ha origini molto antiche; il suo antenato, infatti, il “Gioco del Seminario”, si svolgeva nella Repubblica Marinara di Genova nel XVI sec. Nel corso dei secoli si è poi arrivati alla nascita del Gioco del Lotto in una forma simile a quella di adesso ed esso ha finito per diffondersi in tutta Italia a partire dalla seconda metà del XIX sec.

Come tutti sapranno è un gioco riservato ai maggiorenni che si basa essenzialmente sull’estrazione di 5 numeri compresi tra 1 e 90 su 11 ruote (10 ruote regionali e 1 ruota Nazionale); scelti i numeri su cui tentare la fortuna (da 1 a un massimo di 10), il giocatore è poi chiamato a decidere l’importo da puntare e le cosiddette “sorti” (estratto, estratto determinato, ambo, ambetto ecc.).

Il 10eLotto

Con il passare del tempo e con l’avvento di sempre più moderne tecnologie, era inevitabile che venissero fuori versioni, anche online,legate a un gioco amato come quello del Lotto, peraltro ancora popolarissimo.

Un gioco relativamente recente, che ha un forte legame con il Gioco del Lotto, è il 10eLotto, la cui nascita risale al 28 luglio 2009 e che si distingue per la presenza di tre tipologie di estrazione. Vediamo a grandi linee come funziona.

Il 10eLotto è un gioco numerico che si basa sulla compilazione di una schedina, in una ricevitoria, online o tramite l’App ufficiale MyLotteries.

In pratica il giocatore è chiamato a selezionare da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90; se è indeciso sulla scelta, può anche decidere di far scegliere i numeri al sistema.

Si deve poi decidere l’importo della giocata che va da un minimo di 1€ a 200€. Esiste la possibilità di scegliere fra diverse opzioni di gioco (per esempio Numero Oro, Doppio Oro ecc.) che sono abbinabili ai tre tipi di estrazione. A questo proposito, uno dei tratti distintivi del 10eLotto è che si può scegliere tra l’estrazione ogni 5 minuti, l’estrazione immediata e l’estrazione serale; quest’ultima è abbinata all’estrazione del Gioco del Lotto. Nel caso della versione online, la giocata si completa effettuando un pagamento tramite il proprio conto di gioco ricaricabile.

Come controllare le estrazioni?

Sapere se la sorte ci ha sorriso è facile; è infatti possibile verificare online tutte le estrazioni 10eLotto di oggi oppure ricorrere all’App My Lotteries.

Cos’è My Lotteries

Per i più tecnologici è possibile giocare e controllare i risultati delle estrazioni installando sul proprio smartphone My Lotteries, l’App ufficiale per i Giochi Lotto e Gratta e Vinci che permette di gestire vari tipi di gioco: Gioco del Lotto, 10eLotto, MillionDAY, Gratta e Vinci e Gratta e Vinci online.

L’App può essere scaricata direttamente dal sito MyLotteries.it attraverso pochi passaggi, sia per quanto riguarda la versione Android sia per quanto riguarda la versione iOS; quest’ultima può essere scaricata anche da qui.

Dove giocare a 10eLotto?

Chi vuole giocare a 10eLotto può farlo online, può utilizzare l’App My Lotteries oppure può recarsi nel punto vendita di zona per lui più comodo da raggiungere. Insomma, le possibilità per giocare sono davvero molte, quello che però non si deve dimenticare è che bisogna farlo sempre in modo responsabile e consapevole e che non esistono trucchi e strategie che possano aumentare le chance di vittoria.