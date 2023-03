Decreto del Presidente Regione Molise: Chiusura temporanea attività di pesca nelle acque di categoria "B"

“ Il Presidente della Giunta regionale, quando sia accertata l’esigenza di tutelare l’equilibrio biologico del patrimonio ittico vivente nelle acque interne, provvede, con proprio decreto, a vietare la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle stesse specie limitazioni di tempo, di luoghi, di DPGR N. 10 DEL 17-02-2023 quantità, di misura in ordine all’uso di determinati attrezzi da pesca, all’uso di esche, di pasturazioni ed a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi”;

PRESO Atto che il Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche europee per l’Agricoltura Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria c/o il Dipartimento II della Giunta Regionale del Molise in attuazione del programma di ripopolamento ittico per l’anno 2023 delle acque interne della regione previsto dalla normativa vigente e programmato per le giornate del 22 febbraio e 22 marzo c.a., al fine di tutelare l’equilibrio biologico e le specie ittiche oggetto di immissione, rappresenta la necessità di vietare, temporaneamente, l’esercizio della pesca, in alcuni tratti delle acque interne;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, necessario attivare il divieto dell’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione Molise ricadenti nella categoria “B” dal 22 al 25 febbraio 2023 e dal 22 al 25 marzo 2023 VISTO il parere rilasciato dalla Consulta Regionale per la Pesca nella seduta del 20 dicembre 2022; Per quanto in premessa,

DECRETA Art. 1 In riferimento alla Legge Regionale n. 7 del 30-07-1998 e ss. mm. ii., recante “Norme per la protezione e l’incremento della fauna ittica e per l’esercizio della pesca nelle acque interne” ai sensi dell’art. 10, comma 1, di vietare l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione Molise ricadenti nella categoria “B” dal 22 al 25 febbraio 2023 e dal 22 al 25 marzo 2023