Graduatoria e risultati del concorso di Istruttore tecnico presso il Comune di Agnone

Online sul sito del comune di Agnone, il 21 marzo 2023, è stata pubblicata la graduatoria e i risultati del concorso per istruttore tecnico. Il concorso in questione era a titoli e prevedeva una prova orale per la copertura a tempo determinato di nr.1 posto a tempo pieno (36 ore settimanali) di Istruttore Tecnico presso il 3^Settore "Servizi Tecnici" Cat.C - Posiz.econom.C1. La presa in sevizioo del vincitore è prevista per il 1 di aprile 2022

Le fasi concorsuali:

La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata al 6.3.2023; - nel termine prescritto sono pervenute n.9 domande; - conclusa l’istruttoria, con D.D. n.126 del 9.3.2023, si è proceduto ad approvare gli elenchi dei candidati ammessi (n.8); - detti elenchi sono stati pubblicati sul sito dell’Ente, come per legge; - con determinazione n.127 del 9.3.2023 si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice, secondo le modalità indicate nell'apposito Regolamento per le norme di accesso ai pubblici impieghi presso questo Ente; PRESA VISIONE dei verbali nr.1 e nr.2 relativi al concorso effettuato, trasmessi dalla Commissione Giudicatrice per il tramite della Segretaria della stessa; DATO ATTO: - che la prova orale si è svolta il giorno 15.03.2023; - che la Commissione esaminatrice, con verbale n.2 del 15.03.2023, ha attribuito il punteggio della prova orale e ha formulato la graduatoria finale;