Prevista prova preselettiva alla procedura concorsuale per i Centri per l’impiego, in considerazione dell’elevato numero di domande pervenute

“Per opportuna informazione, e con preghiera di massima divulgazione, si partecipa che la procedura concorsuale per il potenziamento dei Centri per l’impiego, in considerazione dell’elevato numero di domande pervenute rispetto al numero dei posti messi a concorso, sarà preceduta da una prova preselettiva”. Ne dà notizia l’Assessore regionale alle politiche del Personale della Regione Molise, dott. Quintino Pallante.

“La gestione della procedura concorsuale è stata affidata a una società esterna che ha curato l’apertura di una pagina dedicata alla Regione Molise sul portale TUTTOCONCORSI.”

Tutti i candidati ammessi alla predetta procedura concorsuale dovranno dunque necessariamente iscriversi al portale TUTTOCONCORSI, dedicato alla Regione Molise (raggiungibile al dominio regionemolise.tuttoconcorsipa.it), selezionando la procedura per la quale hanno presentato istanza di partecipazione e per la quale risultano ammessi. In difetto della specifica selezione della procedura concorsuale di interesse, l’iscrizione al portale non potrà essere considerata perfezionata.

Il portale TUTTOCONCORSI è disponibile per le iscrizioni dal 10 marzo 2023 alle ore 23.59 del 31 marzo 2023.

In difetto di iscrizione al portale TUTTOCONCORSI, i candidati NON POTRANNO PARTECIPARE ALLE PROVE PRESELETTIVE.

“Le informazioni e le istruzioni per effettuare l’iscrizione sul portale tuttoconcorsi.it potranno essere reperite dai candidati sulla home page del sito web istituzionale dell’Amministrazione: sezione IN EVIDENZA > bandi di concorso, su cui potranno trovare i seguenti documenti:

- le “istruzioni di iscrizione” alla piattaforma Tutto concorsi;

- le istruzioni relative alle “Modalità di partecipazione alla prova e configurazione della stanza” per l’effettuazione della prova preselettiva in remoto;