Il banditore di Vastogirardi va in pensione, viene sostituito da una chat whats app

Lo spopolamento morde ai fianchi i paesi dell'entroterra molisana.Anche Vastogiradri in provincia di Isernia, circa 600 abitanti, compreso gli abitanti delle contrade, non viene risparmiato dal calo demografico e con esso scompaiono i servizi. Al paese di solito il sabato si svolgeva un mercatino con gli ambulanti che affollavano la piazza centrale. Con il tempo il mercatino del sabato è andato man mano a scomparire anche perchè il banditore del paese è in pensione, e nessuno avverte la popolazione se in piazza si svolge il mercato oppure no.

L'intraprendente figlia dell'ex banditore, Franca, ha pensato di sostituire il lavoro che svolgeva il padre, con i mezzi informatici moderni. Ha creato una chat whats app, dove gli ambulanti danno la loro adesione ad andare a Vastogirardi per il mercatino. La notizia naturalmente arriva a tutti i componenti del gruppo creato da Franca e la stessa chat farà da passa parola per tutti gli eventi che accadono nel paese altomolisano. Tutti possono entrare a far parte del gruppo, e' semplice, basta inviare un sms al seguente numero 3394612403